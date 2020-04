Coronavirus: Conte, 'governo attento a contributi Camere, ancora di piu' in fase 2'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Il Parlamento, non sono certo io a doverlo ricordare, dispone di tutti gli strumenti per indirizzare e controllare l'azione del governo. Il governo sarà sempre molto attento ai contributi che le Camere vorranno portare, lo sarà ancora di più in questa seconda fase" di graduale uscita dal lockdown. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nell'informativa in Aula alla Camera.