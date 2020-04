Coronavirus: Conte, 'da 18/5 senza azzardi procedere a più completo allentamento'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Al termine delle due settimane" successive al Dpcm che entrerà in vigore dal 4 maggio "avremo un quadro più chiaro e potremo valutare, senza azzardi, un ulteriore allentamento delle misure contenitive". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera.

"Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere - premette - allenteremo ulteriormente le misure, assicurando l'apertura in sicurezza del commercio al dettaglio, della ristorazione, dei servizi alla persona".

Il governo ha scelto la strada per "riavviare in sicurezza" il Paese, con il Dpcm che riapre "in modo graduale. Non è una scelta timida" ma improntata "alla prudenza", "mobiliterà 4,5 mln di italiani. Sarà un test di fondamentale importanza per testare la tenuta del sistema".