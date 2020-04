Coronavirus: Conte, 'curva contagi ci ha fatto tremare vene, grazie italiani'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Ci sono stati momenti in cui le nostre vene tremavano, temevamo di non riuscire a contenere la curva del contagio. Se ci siamo riusciti è grazie agli italiani". Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa in Aula al Senato sulla fase due di graduale uscita dal lockdown.