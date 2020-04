Coronavirus: Conte, 'contenimento unica strada per ripartire'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "il contenimento cauto del contagio è una misura necessaria, l'unica strada e principale strumento per ripartire al meglio senza dolorose e forse anche irrimediabili battute di arresto in futuro. La precauzione deve guidarci in questa fase. Un approccio incauto porterebbe a una recrudescenza del contagio". Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Camera.