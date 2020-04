Coronavirus: Bonetti, 'chiesto assegno figli, si passi da parole a fatti'**

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Le famiglie vanno accompagnate e sostenute. Molti genitori dal 4 maggio torneranno al lavoro. Oltre all’estensione dei congedi parentali straordinari, che andranno divisi tra madri e padri per evitare che ad essere penalizzate siano le donne, e al voucher baby sitter, che deve diventare un bonus per servizi educativi, ho chiesto con forza un assegno mensile straordinario per tutti i figli". Lo scrive su Fb il ministro Elena Bonetti.

"Con il mio Ministero ho stanziato 35 milioni di euro per chiamare a raccolta e al sostegno delle famiglie tutte le realtà della rete educativa del paese. È il momento di dare corpo alle parole: le famiglie, e le persone più fragili al loro interno, devono essere la nostra priorità. E i diritti dei bambini e dei ragazzi devono essere al centro dell'attenzione di tutto il governo".