Coronavirus: Assessore Sicilia, 'dal 4 al 18 maggio i giorni più importanti'

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - "I giorni che vanno dal 4 al 18 maggio saranno i giorni più importanti". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza in una diretta Facebook. "Sono importanti - dice - perché vedranno procedere per un verso la graduale riapertura di alcune attività, e per l'altro verso la commisurazione secondo i parametri del Ministero della Salute degli indici che ci consentono di comprendere se esiste un rischio di contagio significativo".