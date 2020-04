Coronavirus: accordo Acri-Intesa Sp per liquidità agevolata a terzo settore

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Acri, l'associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio, e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto la 'Convenzione per il sostegno agli enti del terzo settore per l’emergenza Covid-19 - Prestito Sollievo', mettendo in sinergia le rispettive risorse e competenze per assicurare il sostegno al mondo del non profit, che rischia di trovarsi in difficoltà nell'emergenza coronavirus per la sua fragilità dal punto di vista finanziario.

Il Prestito Sollievo si compone di un’offerta di finanziamenti dedicati alle organizzazioni del terzo settore, come onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative e imprese sociali, erogati da Intesa Sanpaolo e garantiti da un apposito Fondo rotativo attivato dalle Fondazioni di origine bancaria, mediante il Fondo Nazionale Iniziative Comuni. Con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, che, integrata da ulteriori contributi volontari da parte di singole Fondazioni –finora si sono aggiunte Compagnia di San Paolo e Fondazione Con il Sud, con un milione di euro ciascuna, Fondazione Carispezia con 40mila euro e Fondazione CR Fermo con 20mila euro – e grazie a un effetto di leva finanziaria e all’intervento aggiuntivo del Fondo di solidarietà e sviluppo di Intesa Sanpaolo Prossima, permetterà l’erogazione di finanziamenti per almeno 50 milioni di euro, portando liquidità a migliaia di organizzazioni.

A questo le Fondazioni hanno affiancato un fondo di 500mila euro, che consentirà di abbattere gli interessi passivi dei finanziamenti erogati. Possono accedere ai finanziamenti del Prestito Sollievo le organizzazioni di terzo settore con sede legale e operativa sul territorio italiano. I finanziamenti, della durata fino a 24mesi, vanno da un minimo di 10mila a un massimo di 100mila euro.