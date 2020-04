Conte: "Mai scelte improvvisate o in solitaria"

(Adnkronos) - "Il governo ha sempre compreso la gravità del momento" e per questo "non ha mai inteso procedere per via estemporanea, improvvisata". Così il premier Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera sull'"emergenza senza precedenti" provocata dal coronavirus e la Fase 2.

Conte: "Dpcm rispettano Costituzione, tempestività è imprescindibile"

"Direi che l'imperativo categorico per un governo chiamato ad affrontare una sfida così complessa, come proteggere la vita dei cittadini di fronte a una minaccia cosi concreta e letale, è quello di porre a fondamento della proprie decisioni non le opinioni, ma le raccomandazioni - frutto di meditate ricerche e riflessioni -di qualificati esponenti del mondo scientifico", ha sottolineato il premier aggiungendo che il ritorno al lavoro determina ulteriori possibilità di contagi. E, citando il rapporto del Comitato tecnico scientifico circolato negli ultimi giorni, fa notare come "viene stimato che la riapertura simultanea dal 4 maggio di tutte le attività porterebbe a un aumento esponenziale e incontrollato del contagio". Insomma, "anche a costo di apparire impopolare, "il governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità della vita precedente. Ci piacerebbe ma dobbiamo avere la consapevolezza che il virus sta continuando a circolare: abbiamo 105mila casi accertati senza contare casi asintomatici non accertati". L'indice R con 0 "ad oggi è tra lo 0,5 e lo 0,7. Se questo tasso tornasse ad alzarsi anche di poco si saturerebbero le terapie intensive entro fine dell'anno", sottolinea.

Conte alla Camera senza mascherina, protesta l'opposizione

"Alle luce della raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico il 4 maggio segna l'inizio della fase 2, è un primo passo fondamentale affinché tutto il Paese possa incamminarsi verso la riconquista della normalità ma nella consapevolezza che sarà una fase di convivenza con il virus", afferma ancora Conte sottolineando che quanto deciso dal governo "non è un programma elettorale finalizzato a raccogliere consenso". "Dal primo giorno abbiamo avuto ben chiaro" quella che sarebbe stata la stella polare delle scelte compiute: "La difesa della salute dei cittadini", d'altronde, rimarca il presidente del Consiglio, "nessuno tra i paesi maggiormente colpiti ha introdotto un'apertura simultanea delle attività economiche e dei rapporti sociali".

Conte: "Misure enti locali meno restrittive sono illegittime"

"Sono quattro i principali fattori di crescita contagio: famiglia, scuola, lavoro, comunità. I contatti familiari sono quelli di maggior difficoltà nel controllo e da lì viene un quarti dei contagi", ha detto ancora Conte ricordando che "il contenimento cauto del contagio è una misura necessaria, l'unica strada e principale strumento per ripartire al meglio senza dolorose e forse anche irrimediabili battute di arresto in futuro. La precauzione deve guidarci in questa fase. Un approccio incauto porterebbe a una recrudescenza del contagio".

Conte: "Turismo tra settori più colpiti, difficile potrà recuperare"

In base a dei criteri scientifici, che il ministero della Salute emanerà nelle prossime ore, si potrà anche attuare "un differenziamento geografico" nell'allentamento delle misure anti-Covid, "ma guidato da precisi presupposti scientifici e non rimesso a improvvide iniziative di singoli enti locali. Voglio ricordare, nello spirito di collaborazione" che il governo ha avuto "con gli enti locali che iniziative che comportino un'allentamento delle misure restrittive" vigenti "non sono possibili, perché in contrasto" con le norme varate "quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti illegittime".

Conte: "Prossimo provvedimento per bambini e famiglie"