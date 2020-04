Migranti: Mediterranea, 'Malta e Italia non soccorrono barca in difficoltà, evitare strage'

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) - "Questa notte è arrivata a Watch The Med - Alarmphone una richiesta di aiuto da una imbarcazione in difficoltà nel Mediterraneo centrale. A bordo vi sono 62 persone, in fuga dall'inferno libico, e tra loro donne e bambini. Le autorità maltesi e italiane sono state avvisate subito. Ancora nessuna risposta dai centri di coordinamento dei soccorsi. Non facciamo ripetere la tragedia di Pasqua!". E' la denuncia di Mediterranea Saving Humans. "Soccorriamo queste persone! Facciamo appello al governo italiano perché attivi subito le procedure di ricerca e soccorso, come previsto dalla Convenzione di Amburgo", dice.