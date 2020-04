Coronavirus: Tajani, 'dopo emergenza ci sia altro governo'**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - “Non c'è alcuna possibilità che Forza Italia possa sostenere il governo Conte, siamo parte del centrodestra e alternativi alla sinistra. Essere collaborativi significa fare proposte concrete per aiutare gli italiani. Il governo ha smesso di incontrarci e ha ignorato le nostre proposte. Spero che dopo l'emergenza ci sia un altro governo, ma durante la crisi non bisogna pensare ai giochi di palazzo. Noi siamo al lavoro per aiutare la nostra Patria". Lo ha detto il vicepresidente di Fi Antonio Tajani ospite di Stasera Italia.