Coronavirus: Tajani, 'Di Stefano semi analfabeta, non ha titoli per insultare Berlusconi'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Manlio di Stefano non ha alcun titolo per parlare male di Silvio Berlusconi, ricordo a questo signore che Berlusconi è colui che ha messo allo stesso tavolo Bush e Putin. Chi usa un linguaggio così volgare non merita nemmeno di essere ascoltato. Di Stefano è un villano semi analfabeta". Così Antonio Tajani, ospite di Stasera Italia, ha risposto al sottosegretario Manlio Di Stefano che ha definito Silvio Berlusconi "zimbello d'europa".