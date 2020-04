Coronavirus: ripresa ingressi mercato agroalimentare Milano (+17%)

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Segnali di ripresa dal mercato agroalimentare all'ingrosso di Milano. La settimana appena trascorsa, quella compresa tra il 20 e il 26 aprile, gli accessi al Mercato hanno subito un notevole aumento pari a +17% rispetto alla settimana precedente. Continuano a risalire anche i numeri del Mercato Ittico in termini di fatturato: questa settimana registra un aumento dei quantitativi commercializzati del 12%. L’aumento è dovuto principalmente agli ambulanti e ai commercianti all’ingrosso, rispettivamente con variazioni del 28% e del 20%.

"Non si registrano criticità nell’approvvigionamento e nella distribuzione della merce agroalimentare, nessun provvedimento limita la circolazione dei prodotti agroalimentari sul territorio italiano", spiega una nota della Sogemi. Sul fronte dei prodotti ortofrutticoli "non si registrano, mediamente, variazioni dei prezzi particolarmente significativi". Nel comparto frutta, i limoni registrano una riduzione del 6%, complice il fisiologico calo dei consumi di fine mese. Decisamente più significativa la variazione del prezzo delle fragole che, in virtù di una produzione particolarmente abbondante, sono calate del 14% e dunque subiscono ancora un -1% rispetto alla settimana scorsa.