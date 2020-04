Coronavirus: Renzi, 'problema no Conte ma governo risponda a problemi Paese'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Il problema oggi non è mettersi a discutere del governo Conte. Noi lo stavamo facendo prima dell'inizio dell'emergenza. A me non interessa di discutere di Conte ma che il governo riesca a rispondere ai problemi del Paese". Lo dice Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4.