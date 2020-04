Coronavirus: Marcucci, 'Salvini occupa per finta Senato, una farsa'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Dalla tragedia, con Salvini si passa subito alla farsa. Il leader della Lega, uno dei meno presenti in aula, cerca visibilità facendo una falsa occupazione del Senato a lavori conclusi". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci.

"Tutta una farsa, niente che vada nell’interesse del Paese. Di peggio ci potrebbe essere solo che l’occupazione avesse come obiettivo di impedire a maggioranza e governo di varare provvedimenti essenziali per aiutare l’Italia e gli italiani a superare questa crisi sanitaria. Per la Lega c’è solo l’egocentrismo pericoloso, gli italiani non ci sono più”.