Coronavirus: in provincia Milano 284 nuovi casi, in città 86 (2)

(Adnkronos) - La curva dei contagi resta stabile, anche per quanto riguarda il totale dei positivi in Lombardia, che arrivano a 75.134 (+786) dopo i +869 e i +590 dell'altro ieri. I decessi (104) sono in leggero calo dai 126 di ieri e dai 124 dell'altro ieri.

Per quanto riguarda le singole province, a Bergamo risalgono un po' i nuovi contagi (+95) rispetto a ieri (+46). E così a Brescia (+115) dopo i +92 di ieri. A Como sono 53 i nuovi casi, a Cremona 30, a Lecco 17, a Lodi 12, a Monza 37, a Mantova 25, a Pavia 52, a Sondrio 2 e a Varese 51.