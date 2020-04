Coronavirus: Fico, 'dl per necessità e urgenza, Costituzione rispettata'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "In questi mesi il Parlamento ha lavorato in modo incessante, continueremo a farlo. Soprattutto ha lavorato sui decreti che partivano dal governo, con l'opportunità di modificarli ma anche di non approvarli, perché il Parlamento rimane il centro legislativo del Paese. Io in passato ho sempre contestato" il ricorso eccessivo allo strumento del decreto legge, "ma in questo caso è proprio una fattispecie che prevede la nostra Costituzione: i decreti per necessita' e urgenza". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista al Tg5.