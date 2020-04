Coronavirus: detenuti Bollate raccolgono fondi, 'anche noi vogliamo aiutare' (2)

(Adnkronos) - I detenuti ringraziano "tutti gli eroi del personale sanitario che in questo momento così difficile combattono senza esitare questa durissima battaglia in prima linea rischiando la vita per poter aiutare il prossimo”. Nella lettera, viene indirizzato “un grazie anche alla Protezione civile, ai volontari e a tutti coloro che ancora credono in noi”. I detenuti hanno raccolto circa 1.500 euro e 250 chili di alimenti poi consegnati ai volontari del Banco Alimentare.

Al termine della mattinata il garante Carlo Lio e il Magistrato di sorveglianza hanno incontrato anche una delegazione in rappresentanza dei detenuti che solitamente svolgono un’attività lavorativa esterna al carcere, attualmente però sospesa a causa della situazione emergenziale. Durante l’incontro, il magistrato ha assicurato un approfondimento con una verifica delle condizioni e delle norme che impediscono il ritorno al lavoro.