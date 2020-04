Coronavirus: capigruppo Camera, 'massimo 3 ore lavori aula, poi sanificazione'**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Seguendo le indicazioni del Collegio dei Questori e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie è stato deciso di organizzare i lavori di Aula contenendoli in un arco temporale di massimo tre ore consecutive con votazioni. Si procederebbe successivamente alla sanificazione per poi poter riavviare l'attività in Aula. E' quanto emerge dalla riunione dei capigruppo della Camera.