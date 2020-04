Coronavirus: bozza circolare Speranza, 20 indicatori per ritorno a lockdown/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Tra gli indicatori più significativi, naturalmente, figura il "numero di nuovi casi di infezione confermata da Sars-Cov-2 per Regione non associati a catene di trasmissioni note". Rispetto a questo parametro, il ministero nel dossier sentenzia che la "presenza di focolai" e "nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio" richiede "una valutazione del rischio ad hoc" per decidere se la situazione in Regione richieda "un ritorno alla fase 1".

Nel documento viene messo nero su bianco che "nei primi 15-20 giorni dopo la riapertura è atteso un aumento del numero dei casi". I 20 indicatori -con un occhio attento ai posti letto in terapia intensiva che non devono superare il livello di guardia del 40%, altro parametro decisivo perché spia della tenuta del sistema sanitario- danno vita a una matrice che definisce i rischi, la griglia del lockdown. Chi entra in zona 'rossa', con un rischio "alto" o "molto alto" di impatto del contagio retrocede alla fase 1. E torna ad abbassare le saracinesche.