Coronavirus: Catalfo, 'in nuovo dl estensione congedo e bonus babysitter'**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "L’impegno del Governo per tutelare tutte le famiglie e garantire a quelle con figli di poter conciliare vita e lavoro è massimo. A questo proposito, nel nuovo decreto che ci apprestiamo ad approvare verrà prevista l’estensione del congedo parentale e del bonus babysitter e inserito un indennizzo per colf e badanti, un importante sostegno per milioni di nuclei". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, sul piano infanzia.