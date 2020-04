Coronavirus: Antoci, 'Tartaglia al Dap ottima decisione Bonafede'

Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - “Ottima decisione del Ministro Bonafede di chiamare il Magistrato Roberto Tartaglia a Vice Capo del Dap". Così Giuseppe Antoci, Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto ed ex Presidente del Parco dei Nebrodi sfuggito ad un agguato mafioso nel maggio 2016. “Questa scelta – continua Antoci - ci rincuora e ci sembra la migliore garanzia per ottenere la massima attenzione alle problematiche relative alle gestione del Dipartimento ed in particolare alle vicende legate ai detenuti assoggettati a rigidi regime di detenzione per reati di mafia”.

“Al dottor Tartaglia l’augurio di poter presto iniziare questa nuova esperienza alla quale, siamo certi, dedicherà tutto il suo impegno e la sua passione già ampiamente dimostrata nella sua importante carriera”, conclude Antoci.