Coronavirus: Fico, 'Mes senza condizioni è altra cosa, aspettiamo carte'**

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "Se parliamo di un Mes senza condizioni di alcun tipo significa che non è il Mes, stiamo parlando di un'altra cosa, ma dobbiamo vederlo scritto nero su bianco". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a Che tempo che fa. "In questo momento non ci sono documenti disponibili, anche il premier è su questa linea: l'atteggiamento è di comprendere quando sarà scritto nero su bianco se sarà il mes o un'altra cosa", aggiunge.