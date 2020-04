Coronavirus: Fico, 'cambiare patto di stabilità su lungo periodo'

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Inevitabilmente l'Italia "farà altro debito" ma in Europa "potremo pretendere che il famoso patto stabilità non rimanga così e che possa essere sospeso non solo per un anno. Se tra tre anni se resta così magari non ce lo possiamo permettere facendo altro debito". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a Che tempo che fa. "Nel lungo periodo dobbiamo fare in modo che dei trattati possano cambiare", aggiunge.