Coronavirus: Quartapelle, 'serietà paga, Recovery fund sarà realtà'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Lavorare con serietà e coraggio paga: il Recovery fund europeo sarà realtà. La caparbietà di Italia, Francia e Spagna nel chiedere strumenti ambiziosi e comuni per la crescita è stata tradotta grazie ai commissari Gentiloni e Breton in questo grande fondo in grado di finanziare la ripresa, a vantaggio di tutti". Lo afferma Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri alla Camera.

"Davanti a noi -aggiunge- abbiamo delle sfide enormi, ma ci stiamo armando degli strumenti giusti per affrontarle, ponendo le basi di un'Europa più forte e più solidale”.