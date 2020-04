Coronavirus: Conte, 'vaccino unico modo per vincere battaglia, insieme ce la faremo'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "'Il virus non ha confini'. Siamo orgogliosi di aderire con molti altri partner ad accelerare tutti gli sforzi per un accesso universale ed equo al vaccino contro #Covid19. Trovare e distribuire il vaccino è l'unico modo per vincere questa battaglia. Insieme ce la faremo". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.