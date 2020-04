Coronavirus: Conte, 'Recoveruy fund urgente e necessario, Italia in prima fila'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Si è appena concluso il Consiglio europeo, ha segnato una tappa importante nella storia europea. Con tutti i 27 Paesi abbiamo deciso di introdurre, per reagire a questa emergenza sanitaria, economica e sociale, il Recovery Fund, un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Italia ma non solo l'Italia. E' importante perché è passato anche il principio che è uno strumento urgente e necessario, l'Italia è in prima fila a chiederlo". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in una breve dichiarazione seguita al Consiglio europeo.

"La nostra iniziativa, la lettera firmata con altri 8 paesi - rivendica - è stata molto importante perché uno strumento del genere era impensabile fino a adesso. Si aggiungerà a quelli già varati e renderà la risposta europea più solida, coordinata e efficace".