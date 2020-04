Coronavirus: Orlando (Anci), 'basta con fuorvianti liste di sindaci'

Palermo, 23 apr. (Adnkronos) - “Basta con fuorvianti liste di Sindaci ….specie se sarà confermato che nessuno di quanti hanno chiesto ha potuto utilizzare le risorse ricevute”. Questa la dichiarazione di Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia a commento delle notizie di stampa secondo le quali alcuni amministratori "non intendano utilizzare i fondi regionali a sostegno delle fasce deboli della popolazione".

“Su tale aspetto – continua il presidente Orlando - oltre al dubbio sulla possibilità di iscrivere tali somme in assenza di bilancio approvato, si è evidenziata ancora una volta l’assoluta criticità circa l’impiego di queste risorse con riferimento alle procedure e alla rendicontazione. Risorse che di fatto non potranno essere utilizzate in tempi e con modalità compatibili con l’emergenza. Proprio ieri, infatti, il Consiglio regionale della nostra Associazione si era espresso considerando negativa la diffusione di notizie che possano indurre il cittadino a ritenere che i sindaci dispongano di ingenti risorse immediatamente utilizzabili e invita tutti a verificare e si resta in attesa di conoscere se e chi avendo chiesto e avendo ricevuto le somme ha potuto utilizzarle e con quali provvedimenti e procedure. I Sindaci stanno mantenendo un atteggiamento responsabile e istituzionalmente corretto. Sino a quando si abuserà di tale atteggiamento?".