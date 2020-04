Coronavirus: test riapertura mercati, Lombardia propone Covid manager**

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - Testare la riapertura dei mercati alimentari comunali secondo la cornice di sicurezza predisposta da Regione Lombardia. Con questo obiettivo, il presidente Attilio Fontana ha tenuto una conferenza telefonica con Anci Lombardia e i sindaci delle città capoluogo, chiamati a individuare un'area dove dare avvio alla sperimentazione. Lo riporta la Regione, che propone la figura del 'Covid Manager', individuata da ciascun Comune per assistere clienti ed esercenti nello svolgersi dell'attività di mercato, a partire dal rispetto delle distanze e delle altre precauzioni di sicurezza.

Si tratta di un "piano di collaborazione con i Comuni da mettere in pratica coerentemente con le linee guida regionali delle '5D'. Si prevedono distanze di tre metri tra le bancarelle, oltre al metro tra persona e persona, transenne a perimetro del mercato, misurazione della temperatura, obbligo di guanti e mascherine sia per il personale, sia per il pubblico".