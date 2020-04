Coronavirus: Fico, 'Camere siano protagoniste per ripartenza sostenibile'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “In questi giorni ci troviamo ad affrontare il tema ripartenza, delle nostre vite, della nostra economia. Ragionamento che non può e non deve essere slegato da quello del come ripartire. Questa crisi –per le innumerevoli implicazioni che ha avuto e avrà sul piano sanitario, economico, produttivo, lavorativo– deve portare con sé una serie di riflessioni che abbracciano il nostro modello di società e di sviluppo”. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Giornata della Terra.

“Abbiamo quindi il dovere –e l’occasione– di ragionare su come investire le risorse, sui progetti a cui destinarle perché si possano correggere storture, squilibri e contraddizioni. Se replichiamo un modello identico a quello in cui abbiamo vissuto finora resteremo fragili ed esposti a un meccanismo che non funziona più. Occorre essere ambiziosi. Ragionare sulla sostenibilità del nostro modello di sviluppo -rimarca Fico- è un compito che tutti gli attori istituzionali hanno e rispetto al quale il Parlamento deve essere protagonista. Sono convinto che le Camere debbano essere motore di una ripartenza sostenibile”.