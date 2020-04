Eni: Mef deposita liste per rinnovo Cda, proposta Calvosa alla presidenza

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Ieri sono state depositate le liste per il rinnovo degli organi sociali di Eni da parte dell’Azionista ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare del 4,34% del capitale di Eni (il Mef è titolare altresì, per il tramite di Cdp, di un ulteriore 25,76% del capitale, per un complessivo 30,10% del capitale) in vista del rinnovo del Cda e del Collegio Sindacale , all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata il 13 maggio 2020 in unica convocazione. Il Tesoro ha inoltre comunicato fin d’ora l’intenzione di proporre di nominare alla carica di presidente del Cda, Lucia Calvosa. Lo rende noto l'Eni in un comunicato.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore è così formata: Lucia Calvosa, Claudio Descalzi, Filippo Giansante, Ada Lucia De Cesaris, Nathalie Tocci, Emanuele Piccinno. La lista dei candidati alla carica di Sindaco è così formata: Sezione I - Sindaci effettivi: Marco Seracini, Mario Notari, Giovanna Ceribelli. Sezione II – Sindaci supplenti Roberto Maglio, Monica Vecchiati.