Coronavirus: Molteni, 'fermare sbarchi e distribuire migranti in Europa'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Cosa state facendo per bloccare gli sbarchi invisibili o autonomi (alcuni migranti sbarcati sono risultati positivi e li avete portati in giro per la Sicilia, penso a Pozzallo)? Qual è la risposta europea rispetto al tema della distribuzione? I duecento migranti che sono al largo di Palermo trasportati dalle Ong spagnola e tedesca, che fine faranno? Sbarcheranno in Italia accolti con i soldi degli italiani o verranno distribuiti in tutta Europa". Lo ha chiesto Nicola Molteni, della Lega, durante l'audizione del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in commissione Affari costituzionali della Camera.