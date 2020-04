Coronavirus: Conte, 'su Cig in deroga Regioni in ritardo intervengano subito'**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La Cig in deroga come sapete passa attraverso le Regioni. Mi permetto di sollecitare le Regioni che non hanno fatto pervenire i flussi a farli pervenire quanto prima, altrimenti non potremo erogare la Cig". E' la raccomandazione che il premier Giuseppe Conte ha indirizzato alle Regioni nel corso della sua informativa alla Camera alla vigilia del Consiglio Ue.