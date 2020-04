Open Fiber porta la fibra a Benevento: obiettivo 20mila unità immobiliari

Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - Open Fiber accende la fibra ottica ultraveloce a Benevento: sono infatti 7.500 le unità immobiliari di Benevento già predisposte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. La rete a banda ultra larga è al momento disponibile in ampie aree del Centro storico e dei quartieri Ferrovia, Libertà e Mellusi-Atlantici, sottolinea una nota.

“Per la città si tratta di un importante passo in avanti – sottolineano il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’innovazione Maria Carmela Mignone – reso possibile dalla stretta sinergia instaurata ormai da tempo con Open Fiber e in linea con gli obiettivi di crescita che ci siamo posti per lo sviluppo non solo tecnologico di Benevento. Poter beneficiare della banda ultralarga, soprattutto in un momento come quello attuale, significa rimanere collegati al resto del mondo viaggiando su un’autostrada a cento corsie”.

L’obiettivo di Open Fiber è raggiungere circa 20mila tra abitazioni, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) stilato per Benevento. L’azienda guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa ha stanziato per la Città delle Streghe circa 7 milioni di euro, fondi propri di natura privata che non ricadono sulla spesa pubblica, in particolare del Comune.