Coronavirus: Sicilia, Catania provincia più colpita anche se i contagi calano

Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - E' ancora Catania la provincia più colpita dal coronavirus in Sicilia anche se il numero dei contagi scende, mentre il dato è in crescita a Messina. Secondo il bollettino diffuso dalla presidenza della Regione Siciliana a Catania sono 626 i casi positivi, sette in meno rispetto ai 633 di ieri. A Messina, invece, al momento si registrano otto casi in più rispetto a ieri. Si è passati dai 396 di ieri ai 404 di oggi. La terza provincia più colpita è Palermo, che al momento conta 348 positivi, due in più rispetto a ieri. Seguono Enna (323), Agrigento (129), Caltanissetta (113), Trapani (112), Siracusa (98) e Ragusa (57).