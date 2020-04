Coronavirus: Faraone, 'Franceschini in aula su stagione turistica, subito tavolo governo'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La stagione balneare è alle porte ma nessuna indicazione arriva dal governo. Occorre convocare immediatamente un tavolo di lavoro con i sindaci e gli operatori turistici, culturali e balneari. Siamo quasi a maggio: è impensabile non aver ancora attivato un confronto con le categorie per verificare le modalità con cui sarà possibile fare le vacanze questa estate". Lo sottolinea il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

"Troppe domande restano senza risposta : si potranno affittare le seconde case? Come devono comportarsi stabilimenti e alberghi? Sarà possibile prevedere concerti e spettacoli dal vivo con le dovute precauzioni sanitarie? E i musei potranno aprire nelle città d’arte ? Questa sarà l’estate che gli italiani passeranno probabilmente di più nel loro paese: è giusto fare adesso chiarezza per gli operatori e per chi vuole prenotare una vacanza, penso ancora una volta alle famiglie coi bambini chiusi in casa da più di un mese. La necessità adesso è di non andare in ordine sparso come già accade in troppi casi".

"Abbiamo chiesto che il ministro Franceschini venga in aula a riferire a proposito della stagione turistica e di ascoltare le proposte che emergeranno dalle forze parlamentari", conclude.