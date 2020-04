Coronavirus: De Maria, 'creiamo condizioni perché imprese ripartano'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Venerdì per quanto riguarda l'Emilia-Romagna con il Presidente Bonaccini e oggi per quanto riguarda Bologna con il Sindaco Merola, si sono riuniti i parlamentari di tutte le forze politiche. È importante lavorare insieme, come richiede la fase difficilissima che vive il Paese. A Bologna e in Emilia-Romagna ci stiamo concentrando sulla ripresa della attività delle imprese, fondamentale per uscire dalla crisi che stiamo vivendo". Lo sottolinea Andrea De Maria, deputato Pd e segretario di Presidenza della Camera.

"È fondamentale farlo in sicurezza, senza contrapporre inutilmente fra loro le priorità dell'emergenza sanitaria e della ripresa economica, mentre sconfiggere la prima è anche la condizione per avviare la seconda. A questo stiamo lavorando a Bologna ed in Emilia-Romagna. Dalla iniziativa comune di istituzioni, sindacati dei lavoratori, organizzazioni del mondo dell'impresa si potranno creare le condizioni della ripartenza in sicurezza. In particolare va sostenuta l' iniziativa della Regione perché ripartano subito la cantieristica e le filiere produttive che esportano all' estero e rischiano di perdere clienti e commesse.

"Non bisogna perdere tempo e per questo, con il collega Soverini e altri parlamentari del Pd, abbiamo a suo tempo avanzato l' idea dei tavoli metropolitani o provinciali per la sicurezza dei luoghi di lavoro dal Coronavirus. A Bologna il tavolo è già insediato e oggi ci sarà una sua riunione tecnica per avviarne l'attività", conclude.