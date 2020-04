Coronavirus: Brescia, 'regolarizzare anche italiani non solo in agricoltura'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Serve un provvedimento mirato che chiedono imprese e famiglie italiane non solo per l’agricoltura, ma anche per colf e badanti, per il turismo, per l’edilizia e la logistica. Penso ad una grande operazione di emersione del lavoro nero che riguardi anche gli italiani. Resettiamo sfruttamento e concorrenza sleale. Ci guadagna lo Stato!". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.