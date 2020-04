Coronavirus: Bonino, 'condizioni Mes cambiate in futuro? Bufale, serve unanimità'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Se è vero che è possibile modificare le condizioni inserite nel Mes anche dopo averlo firmato? No, non è vero, non diciamo fregnacce, gli accordi si cambiano all'unanimità, queste sono tutte bufale”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Emma Bonino, senatrice del Gruppo Misto e leader di +Europa.