Anche Transizione Ecologica Solidale sostiene 'Insieme per fermare il Covid'

Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - Anche l'associazione Tes (Transizione Ecologica Solidale) presieduta da Andrea Orlando sostiene la raccolta fondi "Insieme per fermare il Covid" coordinata dalla cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del consiglio dei Ministri. La campagna, in collaborazione con il comitato operativo della Protezione civile, è promossa da Unicef Italia, Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Asi (Automotoclub storico italiano, una cordata solidale che ad oggi ha raccolto oltre un milione e mezzo di euro destinati all’acquisto di materiale sanitario di prima necessità.

Michele Fina, direttore dell’associazione Tes, si dice “particolarmente orgoglioso di mettere in campo anche lo sforzo della nostra organizzazione per contribuire alla migliore riuscita di questa iniziativa. Tutti, in questo momento di emergenza, abbiamo il dovere di fare il possibile per affrontarla e lavorare per la ripartenza. E’ inevitabile che fare fronte all’emergenza significhi nello stesso tempo cominciare a riflettere sui modi e le possibilità di affermare un nuovo modello di convivenza e sviluppo, maggiormente improntato alla sostenibilità e all’equità”.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla raccolta fondi 'Insieme per fermare il Covid' (compresa la donazione on line) si trovano sul sito www.fermiamoilcovid.it