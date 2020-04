Coronavirus: Foroni, 'sfida non è vinta e che può essere ancora lunga'

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - "Il dato positivo a parte il rallentamento dei contagi è quello di un trend consolidato di una diminuzione delle terapie intensive, però, dall'altro c'è il dato di 300 nuovi ricoverati e questo ci dimostra che la sfida non è ancora vinta e che può essere ancora lunga, non sappiamo ancora quando potrà finire". Così l’assessore lombardo alla Protezione civile e Territorio, Pietro Foroni, nella diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

"In attesa delle novità normative che il governo prenderà insieme alle Regioni sulla base di valutazioni scientifiche dobbiamo rispettare tutte le prescrizioni perché senza le necessarie cautele basta poche per riprendere il trend negativo che c’era fino a poco tempo fa. Abbiamo il dovere civico, sociale, morale di rispettare tutte le regole a tutela a nostra, di tutte le persone che ci circondano e di tutta la comunità", conclude.