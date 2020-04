Coronavirus: Conte, 'Draghi? Persona autorevole, non si fa tirare per la giacchetta'

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "Draghi è persona di grande autorevolezza e di elevata professionalità. Se il riserbo dei nostri rapporti personali non mi facesse velo, io stesso potrei rivelare un episodio che testimonia la grandissima stima che ho per lui. Ma proprio per questo non è persona che si lascia tirare per la giacchetta in polemiche che nascono in modo palesemente strumentale e sono frutto di manovre politiche estemporanee". Lo spiega, in una intervista a Il Giornale, rilasciata ad Alessandro Sallusti e Adalberto Signore, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.