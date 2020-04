Coronavirus: Berardi (Fi), 'servono 50 miliardi per Comuni'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - “L’emergenza Covid19, come prevedibile, minaccia, ogni giorno di più, le già esigue risorse economiche dei Comuni, chiamati da subito, in prima linea, a fronteggiare, al fianco dei cittadini, l’emergenza sanitaria ed economica. È urgente prevedere, nel fantomatico 'Decreto Aprile', le risorse economiche necessarie nell’immediato. L’Anci ha indicato la cifra di 5 Miliardi di Euro da destinare ai bilanci comunali ma non basta. Serve una manovra da 50 miliardi di euro solo per i Comuni, in più step da qui a tutto il 2021, per fronteggiare in primo luogo l’emergenza e per ripartire poi". Lo afferma il senatore di Forza Italia Roberto Berardi.