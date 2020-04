Coronavirus: Musumeci, 'da siciliani lezione di civismo, grande senso responsabilità'

Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - "Un atto di fiducia al popolo siciliano che ha mostrato grande senso di responsabilità, tranne qualche sparuta pattuglia di incoscienti, un popolo che ha sorpreso per questa lezione di civismo quanti ancora oggi continuano a considerare noi siciliani con superficialità e con giudizi assai approssimativi. La risposta migliore l’abbiamo data". A dirlo è il governatore siciliano, Nello Musumeci, parlando della nuova ordinanza che sarà pubblicata nelle prossime ore e che allenta la maglia dei divieti disposti in Sicilia per contenere la diffusione del Coronavirus.