Coronavirus: Fornaro, 'su fase 2 decidano governo e Parlamento'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Siamo ancora in emergenza sanitaria e quando si parla della fase 2, quella della riapertura delle attività produttive e commerciali, nessuno può dimenticarlo. Per evitare tragici errori, nella fase 2 ognuno deve fare la sua parte evitando invasioni di campo istituzionale senza pericolose fughe in avanti e senza lasciare indietro nessuno. Le scelte finali sulla fase 2 dovranno essere del governo (e non di altri) con lo strumento dei decreti legge e poi del Parlamento con la loro conversione in legge, come prevede la Costituzione". Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.