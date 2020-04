Nomine: a un passo da chiusura, Carta a Leonardo e Bastianini a Mps** (2)

(Adnkronos) - Nuovo ad e nuovo presidente per Terna: confermati i rumors degli ultimi giorni riguardo a Stefano Donnarumma amministratore delegato, una nomina che ormai viene data per certa, mentre la presidenza dovrebbe essere affidata a Valentina Bosetti. Anche ad Enav, la società che gestisce il traffico aereo, cambio di ad: dovrebbe arrivare Paolo Simioni, uno dei nomi sulla quale c'è stato il più pesante braccio di ferro in maggioranza, alla presidenza un'altra donna, Francesca Isgrò. Infine Mps, dove l'ex Carige Guido Bastianini dovrebbe prendere il posto di Marco Morelli come Ad, mentre alla presidenza, dalle file di Enel, potrebbe arrivare Maria Patrizia Grieco.