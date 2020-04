Governo: lunedì in Cdm scostamento bilancio ed elezioni 2020

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato lunedì prossimo alle 10 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge contenente Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020 (Presidenza - Interno); decreto del Presidente della Repubblica sul Regolamento recante modifiche all’Appendice II - articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida - esame definitivo (Presidenza - Infrastrutture e trasporti); Esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; Provvedimenti di Protezione Civile a norma dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018; varie ed eventuali.