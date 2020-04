Coronavirus: Tajani, 'votato buon documento in Ue, Consiglio ci segua'**

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Credo che si sia votato un buon documento che tutela bene gli interessi dell'economia italiana. Ci auguriamo che il consiglio europeo ci segua. Se l'Europa continua a non decidere rischiamo che questo sogno in frantumi". Lo ha dichiarato in diretta Facebook, il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

"La sinistra, il Pd e il Movimento cinque stelle hanno detto che Forza Italia ha votato contro gli eurobond. Bisogna leggere le carte ed essere in buona fede, non abbiamo votato l'emendamento dei verdi perché riduceva l'azione dell'Europa a favore dell'emissione di obbligazione".