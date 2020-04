Coronavirus: Tajani, 'da Fi no a emendamento Verde su bond perchè ripetitivo'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Lavoriamo nelle istituzioni con serietà per difendere gli interessi dell'Italia e non per fare campagna elettorale con proposte irrealizzabili. Non abbiamo votato al Parlamento europeo l'emendamento del gruppo Verde sui bond perché era ripetitivo e non aggiungeva alcunché all'articolo 17 della risoluzione che abbiamo votato". Lo puntualizza Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.