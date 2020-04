Coronavirus: Speranza, 'garantire mascherine a tutti e a prezzi bassi'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Mascherine e dispositivi di protezione per tutti, a prezzi bassi e accessibili anche attraverso la grande distribuzione. Una condizione necessaria per il ministro della Salute, Roberto Speranza, mentre è in discussione in queste ore il piano per la fase 2. “Sarà sempre più importante -dice Speranza interpellato telefonicamente dall'Adnkronos- garantire prezzi bassi di mascherine e dispositivi di protezione a cui tutti dovranno poter accedere anche attraverso la grande distribuzione”.