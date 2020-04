Coronavirus: Sereni, 'da Parlamento Ue messaggio chiaro a Consiglio'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Da Europarlamento un messaggio forte alla Commissione e soprattutto a Consiglio europeo: RecoveryBonds con garanzie Ue per aiutare imprese, lavoratori e famiglie nella crisi da COVID19. Perché la Lega vota contro? Zero interesse al merito. Ora avanti a sostegno del Governo italiano in Europa". Lo scrive su Twitter la vice ministra degli Esteri Marina Sereni.